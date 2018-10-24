HABER

Güvenlik korucusunu şehit eden teröristlerden biri yaralı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde geçen yıl evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen K.B., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yaralı olarak ele geçirildi.

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde geçen yıl evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen K.B., güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda yaralı olarak ele geçirildi.
Uludere ilçesinde 31 Ağustos 2017 tarihinde evinin önünde bir grup PKK'lının saldırısında şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen şüpheli K.B., Şenoba Beldesi'ndeki Katır mağarası mevkiinde saklandığı duyumu alınması üzerine güvenlik güçlerince bölgede operasyon başlatıldı. Güvenlik kaynakları, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı adayı olan güvenlik korucusu Paksoy'un şehit edilmesi olayına karıştığı değerlendirilen ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan K.B.'nin yakalanması için dün sabah saat 06.00 sıralarında operasyon başlatıldı.
Uludere İlçe Jandarma 1'inci Asayiş Komando Bölüğü ile Şenoba Karakolu'na bağlı birliklerin katılımıyla yapılan operasyonda sırasında güvenlik güçlerini görmesi üzerine ateş açarak kaçmaya çalışan K.B. adlı terörist, güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildi. Olay yerine gelen ambulansla Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B. ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PARTNERDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktıDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktı
Antalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadıAntalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadı
Vali Toprak, yaralı 2 askeri ziyaret ettiVali Toprak, yaralı 2 askeri ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına yüzde 26 zam! (Erdoğan'ın maaşı ne kadar?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli öldü mü? Oktay Kaynarca ayrıldı mı? EDHO 112. son bölüm final sahnesi izle

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

İstanbul'da 3 genç erkek otel odasına beraber girdi! Sonrası korkunç...

Antalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da marketten sucuk almak isteyen genç hayatının şokunu yaşadı

'Hanımağa'yı beni yakalattı! Fuhuş yapan kadınları haraca bağlayıp...

'Hanımağa'yı beni yakalattı! Fuhuş yapan kadınları haraca bağlayıp...

Ordu'da vatandaşları tedirgin eden böcek! Ağaçlar günden güne kuruyor

Ordu'da vatandaşları tedirgin eden böcek! Ağaçlar günden güne kuruyor

Son dakika: İstanbul'da hastanede korkutan yangın!

Son dakika: İstanbul'da hastanede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.