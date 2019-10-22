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Güvenlik kurumlarına bütçeden 119,1 milyar lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Ülke güvenliğinde görev alan kurumların 2020 yılı bütçesi 119,1 milyar lira olarak belirlendi - Savunma ve güvenlik alanında gelecek yıl için en fazla kaynak ayrılan kurumlar 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı ve 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü oldu

MUSTAFA ÇALKAYA - Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara 2020 yılı bütçesinde yaklaşık 119,1 milyar lira kaynak ayrılırken, bu ödenekten en fazla payı 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı ve 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü alacak.

AA muhabirinin TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, 1 trilyon 95,5 milyar liralık toplam bütçe içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek 119 milyar 146 milyon 640 bin lirayı buldu.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, yaklaşık 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 23 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2,2 milyar lira kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına yaklaşık 1,1 milyar lira ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 35 milyon lira ödenek verildi.

- Fon kaynaklarından da yararlanılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilerek, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen kaynaklar şöyle:

Kurumlar 2020 yılı ödeneği (lira) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.182.381.000 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 34.787.000 Milli Savunma Bakanlığı 53.859.342.000 Jandarma Genel komutanlığı 22.968.117.000 Emniyet Genel Müdürlüğü 38.973.189.000 Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.128.824.000 Toplam 119.146.640.000

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2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Emniyet Genel Müdürlüğü Milli Savunma Bakanlığı

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