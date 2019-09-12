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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: ’’Can kaybı yok’’

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 09:35 | Son Güncelleme

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), gece saatlerinde askeri birlikte meydana gelen patlamaya ilişkin "Olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlandı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), gece saatlerinde askeri birlikte meydana gelen patlamaya ilişkin "Olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlandı. Can kaybı yok” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gece saatlerinde askeri birlikte meydana gelen patlamaya ilişkin KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) açıklamalarda bulundu. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığındaki patlamaların bu sabah saat 05.00’ten itibaren durduğunu duyurdu. Açıklamada, olay bölgesinin çevre emniyetinin tam olarak sağlandığı kaydedilirken herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Tüm tedbirlerin alındığının da ifade edildiği açıklamada, olayla ilgili inceleme heyeti oluşturulduğu, patlamanın nedenini belirlemek üzere çalışma başlatıldığı kaydedildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının açıklaması şöyle:
"Girne’de bulunan Mühimmat Bölük Komutanlığına ait bir mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen bir nedenle saat 01.30 sularında patlama meydana gelmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri tarafından, polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri ile karadan, sahil güvenlik botları ile denizden saat 02:00’den itibaren bölgede gerekli tedbirler alınmıştır. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alınmış, saat 05.00’ten itibaren patlamalar durmuştur. Olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır."

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