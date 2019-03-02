Güvenlik müdürü cinayeti davasında adliye karıştı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayeti ile ilgili görülen dava öncesi tanıklar ve ölenin yakınları birbirine girdi. Adliye koridorundaki kavgayı ayırmak isteyen komiserin parmağı kırıldı.

Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, daha önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfek ile Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.