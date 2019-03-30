HABER

Güvenlik müdürü cinayetinde 4 sanık için müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayetiyle ilgili görülen davada, savcı 4 sanık için ömür boyu hapis cezası istedi.

Güvenlik müdürü cinayetinde 4 sanık için müebbet istemi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da eğlence mekanında güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu (39) cinayetiyle ilgili görülen davada, savcı 4 sanık için ömür boyu hapis cezası istedi.
Kemer'de bir eğlence mekanının güvenlik müdürü olarak çalışan Hakan Çopuroğlu, geçen yıl 8 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir gece kulübünün otoparkında, önceden husumetli olduğu grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptaki bir kişi, yanındaki pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, yaşamını yitirdi.
Cinayetin ardından şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezinde, 4'ü ise Belek'te yakalandı. Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Taşdelen ve Cırık'ı 'kasten öldürme', Ekşi'yi 'kasten öldürmeye azmettirme', Sarıkaya'yı da 'kasten öldürmeye yardım' suçundan tutukladı.
Şüpheliler hakkında hazırlanan, mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Halil Sarıkaya ile Hakan Çopuroğlu arasında, Sarıkaya'nın eğlence mekanında çiçek satmak isterken kovulması üzerine husumet başladığı anlatıldı. İkilinin daha sonra başka bir gece kulübünde karşılaştıkları, sahnedeki şarkıcıya şampanya gönderilip, 'Halil Sarıkaya'dan Hakan Çopuroğlu'na gelsin' anonsu ile gerginliğin arttığı ve husumetin Çopuroğlu'nun öldürülmesiyle sonuçlandığı kaydedildi.
Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar ile öldürülen Hakan Çopuroğlu'nun eşi Şeyda Çopuroğlu ve ağabeyi Taner Hüsamettin Çopuroğlu katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Sanıkların olayın başından beri birlikte suç işleme iradesiyle hareket ettiğini, tüm delillerin olayı doğruladığını mütalaasında belirten Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Cemal Kamil Taşdelen, Oğuzcan Cırık, Hasan Ekşi ve Halil Sarıkaya'nın ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı mütalaasında ayrıca tutuksuz sanık A.K. hakkında ise delilleri karartmak suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istedi.
Sanıklar ve avukatları mütalaaya katılmadıklarını, savunma için süre istediklerini beyan etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

FOTOĞRAFLI

Güvenlik müdürü cinayetinde 4 sanık için müebbet istemiGüvenlik müdürü cinayetinde 4 sanık için müebbet istemiGüvenlik müdürü cinayetinde 4 sanık için müebbet istemi

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
AVM'deki taciz davasında sanığa 6 ay hapis cezasıAVM'deki taciz davasında sanığa 6 ay hapis cezası
Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdıYavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Demet Şener aşkını ilan etti! Yeni sevgilisiyle ilk paylaşım

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Hülya Avşar'ın dekolteli paylaşımına beğeni yağdı

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Yavruları telef olan köpek mahalle sakinlerini duygulandırdı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.