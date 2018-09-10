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Güvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 14:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nun (39), pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesine ile ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Güvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nun (39), pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmesine ile ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinin güvenlik müdürlüğünü yapan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu, geçen cumartesi sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde hizmet veren bir eğlence merkezinin otoparkında, aralarında önceden husumet bulunan bir grupla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, yanlarında bulunan pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan Çopuroğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çopuroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Olay sırasında pompalı tüfekle ateş eden kişinin C.T., Çopuroğlu'na sopayla vuran kişinin ise O.Ç. olduğunu belirleyen polis, ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerden 5'i Antalya kent merkezindeki adreslerinde, 4'ü ise Belek turizm merkezinde yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen C.T., O.Ç, H. E., H.S., S. U., A. K., Y. T., B.,Ş ve B.Y. işlemlerinin tamamlanmasından sonra sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tartışmanın alacak meselesi yüzünden çıktığını, Hakan Çopuroğlu'nun kendilerine küfür ettiğini iddia etti.

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Güvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyedeGüvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyedeGüvenlik müdürü cinayetinin 9 şüphelisi adliyede

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