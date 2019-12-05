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Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:57 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Karadeniz Kız Yurdu’nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Karadeniz Kız Yurdu’nda görevli güvenlik müdürü M.K., kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın güvenlik görevlisine tekme tokat saldırdı. O anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından M.K.'nın görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 6 ay önce meydana geldi. Güvenlik müdürü olan M.K., kadın güvenlik görevlileri, kendisine kapıyı açmadığı gerekçesiyle önce sözlü olarak azarladı, sonra da tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine M.K.'nin görev yeri değiştirildi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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