HABER

Güvenlik müdürü, pompalı tüfekle öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), tartışma sonrası aralarında kavga çıkan 4 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu (39), tartışma sonrası aralarında kavga çıkan 4 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Olay, saat 04.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu belirtilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri, yanlarında bulunan pompalı tüfekle Çopuroğlu'na ateş etti. Başından vurulan Çopuroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çopuroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Otomobil takla attı; sürücü, eşi ve bebekleri yaralandıOtomobil takla attı; sürücü, eşi ve bebekleri yaralandı
Sosyal medyadan yasa dışı bahise 7 gözaltıSosyal medyadan yasa dışı bahise 7 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Karnından çıktı! 25 kilo ağırlığında...

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Samsun'da korkunç kaza! Tramvay, yayaya çarptı

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.