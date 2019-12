c. AYM'NİN İPTAL KARARININ GÜVENLİK SORUŞTURMASI DAVALARINA ETKİSİ



Son olarak Anayasa Mahkemesinin güvenlik soruşturması kaldırma kararı devam eden idari davalara da yansımış ve İdare Mahkemeleri Anayasa Mahkemesinin iptal kararını gerekçe göstererek açılan davaları kabul etmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesi Esas No : 2019/959 Karar No : 2019/2364, 05/12/2019 tarihli güvenlik soruşturması iptal kararında; “Bu durumda, her ne kadar davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığından bahisle ataması yapılmamış ise de, 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin 8. numaralı alt bendinin 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24.07.2019 tarih ve E:2018/73, K:2019/65 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edildiği, yukarıda alıntısına yer verilen Danıştay kararlarında da belirtildiği gibi Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olduğu bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa'ya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmeleri Anayasa'nın üstünlüğü ve Hukuk Devleti ilkesine aykırı olacağının kabulü ile, yasal dayanağı ortadan kalkan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal haklarının hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar vermiştir.

Avukat Ferhat GEBEŞ & Avukat Umur YILDIRIM



