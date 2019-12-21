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Güvenlik soruşturması şartı yasa teklifinden çıkarıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

TBMM'de görüşülen ve ilk kez memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması yapılmış olması şartı getiren düzenleme, yasa teklifinden çıkarıldı.  TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sürüyor. Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği ve kabul edilen önergeyle memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getiren madde, teklif metninden çıkartıldı.

ANKARA, (DHA)- TBMM'de görüşülen ve ilk kez memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması yapılmış olması şartı getiren düzenleme, yasa teklifinden çıkarıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine görüşmeler sürüyor. Genel Kurul'da AK Parti'nin verdiği ve kabul edilen önergeyle memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı getiren madde, teklif metninden çıkartıldı. Önergenin gerekçesinde, "Maddenin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatiyle tekliften çıkarılması öngörülmektedir" denildi. Teklif metninden çıkartılan madde, Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları düzenleyen maddede değişiklik öngörüyordu.

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