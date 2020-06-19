Güvenlik soruşturması teklifi neleri içeriyor? Güvenlik soruşturması kaldırılıyor mu?

Güvenlik soruşturmasını içerek yeni kanun teklifine göre ilk defa kamuya gireceklere istihbari bilgilerin yer aldığı güvenlik soruşturması nasıl yapılacak? Peki Güvenlik soruşturması kaldırılıyor mu? Güvenlik soruşturması teklifi neleri içeriyor? İlk defa memur olacaklar için hangi güvenlik soruşturması yapılıyor? İşte detaylar...

**Güvenlik soruşturması kaldırılıyor mu?

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Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifine göre ilk defa kamuya gireceklere istihbari bilgilerin yer aldığı güvenlik soruşturması değil, mahkeme kayıtlarının yer aldığı arşiv araştırması yapılacak. İlk defa memur olacaklar için hangi güvenlik soruşturması yapılıyor?

Güvenlik soruşturması yerine arşiv taraması!



Ak Parti, Anayasa Mahkemesinin ilk defa memuriyete atanmalarda güvenlik soruşturması yapılmasını öngören kanun teklifini iptal etmesinin ardından, Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçelerini de gözönünde bulundurarak hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye sundu. Bu teklife göre güvenlik soruşturması yerine arşiv taraması yapılacak. Peki nedir arşiv taraması?

Arşiv taraması nedir?