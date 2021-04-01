Güvenlik Soruşturması Teklifi Tartışması Sürüyor

Türkiye’de muhalefet partilerinin “vatandaşlar arasında ayrımcılığa yol açacak şekilde fişleme yapılacağı” gerekçesiyle tepki gösterdiği “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi” TBMM’de gerilime neden oldu. Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda dün muhalefet vekillerinin oy çokluğuyla reddedilmesine karşın AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un girişimiyle bugün yeniden gündeme alındı.

TBMM’deki muhalefet parti grupları adına açıklama yapan başkan vekilleri, kabul edilmediği için bir yıldan önce aynı şekilde görüşülmesi mümkün olmayan yasa teklifinde ısrarcı olan AKP’yi eleştirdi.

CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar yönetimindeki dünkü oturumda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi maddelerine geçiş sırasında TBMM Genel Kurulu’nda AKP

