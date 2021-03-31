Güvenlik soruşturması teklifi TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi", muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM içtüzüğü gereği, reddedilen kanun teklifleri, üzerinden 1 yıl geçmedikçe aynı yasama döneminde yeniden verilemiyor. Uzun yıllar sonra ilk kez, bir yasa teklifi, muhalefet oylarıyla Meclis'te reddedilmiş oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, görüşmelerine geçen hafta başlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün devam edildi.

İlk kez kamu görevine girecekler için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması zorunluluğu getiren düzenlemenin geneli 'üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelere geçilmesi oya sunuldu. Birleşimi yöneten CHP'li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, maddelere geçilmesini oylattı. AKP ve MHP'den katılımın az olduğu sırada yapılan "işari (el kaldırarak)" oylamada, kabul ve ret oylarını saydıran Akar, teklifin reddedildiğini açıkladı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin muhalefet oylarıyla reddedilmesini, Twitter hesabından, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın... " ifadeleriyle duyurdu.