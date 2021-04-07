Güvenlik soruşturması teklifinde değişiklik: Öğretmenler soruşturma kapsamına alındı

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı. Birinci derece kan ve "sıhri hısımlar" ise güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı.

İlk kez kamuda görev yapacak ya da yeniden dönüş yapacak personel için güvenlik soruştuması ve arşiv araştırması yapılmasını düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine, maddeleri üzerindeki görüşmelerle devam edildi.

İlk 7 maddesi kabul edilen yasa teklifinde AKP ve MHP önergeleriyle bazı değişiklikler yapıldı.

Öğretmenlere 'güvenlik soruşturması' zorunluluğu

Teklifin ilk halinde "arşiv araştırması" kapsamında olan öğretmenler; Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatları, Genelkurmay Başkanlığı personeli için zorunlu tutulan "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması"nın birlikte yapılacağı personel kapsamına alındı.

Kabul edilen bir başka önergeyle ise kişinin eşi ile birinci derece "kan ve sıhri hısımları" güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı. Bu duruma göre kişilerin eşinin yanısıra, anne-baba ve çocukları ile eşinin anne babası güvenlik soruşturması kapsamında soruşturulamayacak.