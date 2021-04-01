Güvenlik soruşturması yeniden TBMM gündeminde

Muhalefet, "İç tüzük ihlali" yaşandığı şikayetiyle AYM’ye gidecek.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda muhalefet oylarıyla reddedilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanuna Teklifi", Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) itirazıyla önümüzdeki salı günü yeniden gündeme alınacak. Teklif muhalefet oylarıyla gece yarısı reddedilince, mecliste iktidarla muhalefet arasındaki tartışma gün boyu sürdü. İktidar teklifin yeniden oylanması için TBMM Başkanlık Divanı’nın toplantıya çağrılması için TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u göreve çağırdı. Muhalefet sözcülerinin, teklifin reddedildiğini ve bir yıl süreyle aynı konuda teklif verilemeyeceğini ısrar etmesine karşın TBMM Başkanlık Divanı’nın iktidarın talebi üzerine toplantıya çağrılması mecliste protestoları da beraberinde getirdi. CHP, İyi Parti ve HDP’nin grup başkanvekilleri açıklamalar yaparak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u protesto etti. Özel'den Şentop'a ağır eleştiri CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkanlık Divanı’nı toplantıya çağıran Şentop’u eleştirirken, "Meclis Başkanı da, Cumhur İttifakının arzuhalcisi haline dönmüş durumda" ifadelerini kullandı. Şentop da, "seviyeyi düşürmek istemeyeceğini" duyurdu ve "Pişman ederim" çıkışında bulundu. Özel, "Başkanlık divanındaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaktadır. 10 gün içinde eylemli iç tüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, yeniden oylama talebinin millet iradesinin yok sayılması anlamına geldiğini söyledi. Sonrasında "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi"nin oylamasının yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı tezkeresi oya sunuldu. AKP ve MHP'lilerin gece katılmadıkları oylamaya bu kez tam kadro katılmaları dikkat çekti. Yapılan oylamada, teklifin oylamasının yeniden yapılması kabul edildi. Sonrasında da teklifin maddelerine geçilmesi oylanarak, AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Teklifin görüşmelerine gelecek hafta devam edilecek. Soylu'nun AYM tepkisi Türkiye’de sadece devletin güvenliği ve üst kadro kamu görevliler için öngörülen güvenlik soruşturması, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tüm kamu personeline uygulanacak şekilde genişletildi. Anayasa Mahkemesi ise Temmuz 2019'da düzenlemeyi iptal etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mahkemeye "İptal etmek, PKK ve FETÖ’ye devletin kapılarını yeniden açmak demek değil midir?" tepkisini göstermişti.