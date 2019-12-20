Güvenlik Soruşturmasıyla İşe Alıma Protesto

Memuriyete girişte güvenlik soruşturmasının yeniden düzenlenmesini protesto eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları açıklamayla tasarının telafisi zor mağduriyetlere yol açacağını savundu. Ankara Yenişehir Postanesi önünde topladıkları imzaları TBMM’ye gönderen demokratik kitle örgütleri, meclise getirilen yasaya milletvekillerinin ret oyu vermelerini talep etti.

Demokratik kitle örgütleri tepki gösterdi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Ankara Yenişehir Postanesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Anayasa Mahkemesi 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na OHAL sonrası eklenen bu maddeyi iptal etmiştir. Ancak bunu meclise getirerek kanun haline getirmeye çalışmaktadırlar. Telafisi zor mağduriyetlere yol açacak bu maddenin milletvekilleri tarafından hayır oyu kullanmasını istiyor ve diliyoruz” dedi. Vedat Bulut ayrıca tek bir yurttaşın bile kamuda işe girmesinde mağduriyet yaşamaması için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına veren KHK ile işten atılan HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ise “Anayasa Mahkemesi yasayı işletti ve uygun karar verdi. Hukuka döneceğimiz anlarda iktidarın ani bir dönüşü oldu. Hepimizin çocuklarını, torunlarını etkileyecek bir yasayı getirdiler. Emir yüksek yerden gelmiş, emri uygulayıp TBMM Genel Kurulu’na getirdiler. Yarın binlerce genç bu yasadan ötürü intihar edecektir, bunun vebaline, bunun günahına hazır mısınız? Bu büyük yanlıştan geri dönmelerini söyleyeceğiz” dedi.