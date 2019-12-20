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Güvenlik Soruşturmasıyla İşe Alıma Protesto

20.12.2019 23:29 | Son Güncelleme

Memuriyete girişte güvenlik soruşturmasının yeniden düzenlenmesini protesto eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları açıklamayla tasarının telafisi zor mağduriyetlere yol açacağını savundu. Topladıkları imzaları TBMM’ye gönderen örgütler, yasaya milletvekillerinin ret oyu vermelerini talep etti

Güvenlik Soruşturmasıyla İşe Alıma Protesto

Memuriyete girişte güvenlik soruşturmasının yeniden düzenlenmesini protesto eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları açıklamayla tasarının telafisi zor mağduriyetlere yol açacağını savundu. Ankara Yenişehir Postanesi önünde topladıkları imzaları TBMM’ye gönderen demokratik kitle örgütleri, meclise getirilen yasaya milletvekillerinin ret oyu vermelerini talep etti.

Demokratik kitle örgütleri tepki gösterdi

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Ankara Yenişehir Postanesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut, “Anayasa Mahkemesi 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na OHAL sonrası eklenen bu maddeyi iptal etmiştir. Ancak bunu meclise getirerek kanun haline getirmeye çalışmaktadırlar. Telafisi zor mağduriyetlere yol açacak bu maddenin milletvekilleri tarafından hayır oyu kullanmasını istiyor ve diliyoruz” dedi. Vedat Bulut ayrıca tek bir yurttaşın bile kamuda işe girmesinde mağduriyet yaşamaması için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Basın açıklamasına veren KHK ile işten atılan HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu ise “Anayasa Mahkemesi yasayı işletti ve uygun karar verdi. Hukuka döneceğimiz anlarda iktidarın ani bir dönüşü oldu. Hepimizin çocuklarını, torunlarını etkileyecek bir yasayı getirdiler. Emir yüksek yerden gelmiş, emri uygulayıp TBMM Genel Kurulu’na getirdiler. Yarın binlerce genç bu yasadan ötürü intihar edecektir, bunun vebaline, bunun günahına hazır mısınız? Bu büyük yanlıştan geri dönmelerini söyleyeceğiz” dedi.

Katılımcılar açıklamaların ardından TBMM’ne göndermek üzere dilekçelerini postaneye teslim ettiler.

Anayasa mahkemesi iptal etmişti

Anayasa Mahkemesi’nin memuriyetle ilgili güvenlik soruşturmalarını, ‘özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı’ gerekçesiyle iptal etmesinin ardından, AKP yasanın yeniden düzenlenmesini içeren düzenlemeyi, 18 maddelik yeni ‘torba yasa’ teklifi ile Meclis’e sundu. Bu teklife göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartlar” bölümüne 4045 sayılı kanuna göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” maddesi ekleniyor. Anayasa Mahkemesi 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla memuriyete girişte “güvenlik soruşturması” şartı arayan düzenlemeyi iptal etmişti.

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