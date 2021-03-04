Güvenlik Tehdidi Kongre Oturumunu Erteletti

Kongre Polisi’nin bir milis grubun 4 Mart Perşembe günü ABD Kongresi’ne tehdit oluşturabileceği uyarısı yapmasının ardından Temsilciler Meclisi, Perşembe günkü oturumunu iptal etti. Temsilciler Meclisi’nin güvenlikten sorumlu yetkilisi Timothy Blodgett, Kongre üyelerini Perşembe ve Cumartesi günleri arasında devam eden bir tehdit olasılığı konusunda bilgilendirdi. Blodgett, bunun bazı grupların kendilerince ‘gerçek başkanlık yemin töreni tarihi’ olarak tanımladıkları zamanda yapılabilecek olası protesto ve gösteri faaliyetlerine işaret ettiğini bildirdi. Temsilciler Meclisi’nin Perşembe günü polis reformu tasarısını tartışması ve oylaması planlanıyordu. Ancak Meclis danışmanlarından biri polisin belirli bir milis grubunun Kongre’ye güvenlik tehdidi oluşturabileceği istihbaratı nedeniyle planda değişiklik yapıldığını bildirdi. Yetkililer aşırı sağcı milis grubunun Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden oluşan ve Kongre binasına 6 Ocak’ta saldırarak Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Temsilciler Meclisi oturumunu engellemeye çalışan çeteye dahil olduğunu bildirdi.

Eski Başkan Trump’ın 3 Kasım seçimlerinin gerçek kazananı olduğuna inanan aşırı sağcı komplo teorisi destekçileri Trump’ın yemin ederek göreve başlayacağı tarih olarak 4 Mart’ı görüyor. ABD’de 1933’te Anayasa’nın 20. Ek Maddesi kabul edilmeden önce tüm başkanlar 4 Mart’ta yemin ediyordu. ABD Adalet Bakanlığı biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak saldırısının ardından 300’den fazla kişi hakkında suçlamada bulundu. Tutuklananlar arasında Oath Keepers, Three Percenters ve Proud Boys aşırı sağcı gruplarının üyeleri de vardı. Oath Keepers ve Three Percenters, silahlı milis gruplar arasında yer alıyor. Senato’nun ise planlandığı gibi Perşembe günü Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü yardım paketini tartışmaya başlayacağı belirtildi. Kongre Polis Teşkilatı Başkan Vekili Yogananda Pitmann 25 Şubat’ta Kongre’de verdiği ifadesinde Trump destekçilerinin “binayı havaya uçurma” ve “Kongre üyelerini öldürme” niyetlerini belli ettiklerini söylemişti. Blodgett, Kongre Polis Teşkilatı’nın Kongre civarındaki güvenlik önlemlerini arttırdığını kaydetti.