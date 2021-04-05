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Güvenlik uzmanı: Facebook veri sızıntısında Mark Zuckerberg'in de bilgileri var!

05.04.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Facebook veri sızıntısında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Güvenlik uzmanı Mikko Hypponen'in bildirdiğine göre, Facebook'tan sızdırılan verilerinin arasında Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e ait bazı bilgiler de bulunuyor. Yani sızıntıdan etkilenen 533 milyon kişiden biri şirketin CEO'su Mark Zuckerberg olabilir.

Güvenlik uzmanı: Facebook veri sızıntısında Mark Zuckerberg'in de bilgileri var!

Facebook veri sızıntısı tam anlamıyla gündeme damgasını vurdu. İlk olarak yabancı kaynakların bildirdiğine göre, 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel bilgileri, çevrim içi olarak ücretsiz bir şekilde paylaşıldı. Söz konusu bilgiler arasında konum bilgileri, doğum tarihleri ve e-posta bilgilerinin de yer aldığı aktarıldı. Güvenlik uzmanları, elde edilen verilerin bilgisayar korsanların tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarırken, bir başka güvenlik uzmanı Mikko Hypponen, Twitter hesabı üzerinden ilginç olduğu kadar ironik bir duruma dikkat çekti. Hypponen'in dikkat çekmek istediği nokta, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg idi.

FACEBOOK CEO'SUNUN BİLGİLERİ DE ÇALINDI

Güvenlik şirketi F-Secure'ün Baş Araştırmacısı Mikko Hypponen, Mark Zuckerberg'in kendi verilerinin de Facebook sızıntısında yer aldığını söyledi. Yani Hypponen'in iddiasına göre, Facebook sadece 500 milyondan fazla kullanıcısının bilgilerini değil, kendi CEO'su Mark Zuckerberg'in de bilgilerini koruyamadı.

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MARK ZUCKERBERG'İN TELEFON NUMARASI VAR

Hypponen, sızıntıların arasında sadece 500 milyondan fazla kullanıcının değil, Mark Zuckerberg'in telefon numarasının da bulunduğunu belirtiyor. Sızıntı kapsamında yayımlanan kişisel bilgilerin ise 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Mark Zuckerberg
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