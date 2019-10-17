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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ve Güvenli Bölge konulu söyleşiye konuk olan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, “Orada benim için uyumayan, benim için şehadeti göze almış adamın yaptığı operasyona; üzerine leke değil, toz değil, laf söyletmem arkadaş” dedi.Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ülke ve dünya gündemini ele aldı.

Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ve Güvenli Bölge konulu söyleşiye konuk olan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, “Orada benim için uyumayan, benim için şehadeti göze almış adamın yaptığı operasyona; üzerine leke değil, toz değil, laf söyletmem arkadaş” dedi.
Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ülke ve dünya gündemini ele aldı. Kağıthane Gültepe Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Mete Yarar, devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Söyleşiye katılan vatandaşlar, Yarar’ın anlattıklarını ilgiyle dinlerken, çeşitli sorulara da yanıt buldu.

“Mesele Suriye’nin Fırat’ı Doğusu değil”
Barış Pınarı Harekatındaki Mehmetçiklere laf getirtmeyeceğini söyleyen Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Orada benim için uyumayan benim için şehadeti göze almış adamın yaptığı operasyona, üzerine leke değil toz değil, laf söyletmem. Operasyon sırasında Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye’ye yaptırımla ilgili 3 tane bakan ismi var. Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Enerji Bakanı. İçişleri Bakanının dış operasyonda nasıl bir etkisi olabilir? Delikanlı adam. Ayrıca PKK’nın dibine kıran döken adam. Enerji Bakanının bu işte ne işi var? Doğu Akdeniz, demek ki mesele PKK değilmiş. Demek ki mesele Suriye’nin Fırat’ın doğusu değilmiş” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçik’e selam göndererek selfie çekti.

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