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Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı, 2 saat 10 dakika sürdü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Çankaya Köşkü Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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