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Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 12:03 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şantiyeye giren ve demir yığınına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Engin Çetinkaya (30) öldü, yanındaki iş arkadaşı Diler Turcan (29) yaralandı.

Güvenlikçiler işe giderken kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şantiyeye giren ve demir yığınına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Engin Çetinkaya (30) öldü, yanındaki iş arkadaşı Diler Turcan (29) yaralandı. Çetinkaya ve Turcan'ın özel güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları firmadaki işlerine gittikleri öğrenildi.
Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Matarlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Bir jeotermal firmasında çalışan özel güvenlik görevlisi Engin Çetinkaya, iş arkadaşı ve meslektaşı Diler Turcan'ı yanına alarak, 45 Z 0412 plakalı otomobille, Kemaliye Mahallesi'ndeki iş yerine gitmek üzere yola çıktı. Yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitiren Çetinkaya'nın aracı, yol kenarındaki şantiyeye girdi. Otomobil, şantiyedeki demir yığınına çarparak durabildi. Sürücü Engin Çetinkaya ile yanındaki Diler Turcan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Çetinkaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Turcan ise Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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