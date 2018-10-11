Güvenlikçinin cep telefonunun çalınması kamerada

Adana'da bir iş hanının güvenlik odasında uyuyakalan görevlinin cep telefonunu çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş hanının güvenlik görevlisi olan Mustafa U, polisi arayarak cep telefonunun çalındığını bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş hanına giderek buradaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekip, görüntüden, Mustafa U'nun oturduğu yerde uyuyakaldığı sırada içeriye giren bir kişinin, masanın üzerindeki cep telefonunu alarak hızla uzaklaştığını belirledi.

Görüntüdeki şüphelinin benzer olaylardan çok sayıda suç kaydı bulunan B.T. (29) olduğunu tespit eden ekip, şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

