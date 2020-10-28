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Güvenlik görevlisinin püskürttüğü soyguncular yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Denizli’de, temizlikçi kılığında geldikleri bankalar arası para transfer merkezi soyma girişimleri, güvenlikçinin direnişi nedeniyle olumsuz sonuçlanan 3 şüpheli ve onlara yardım eden 3 kişi yakalandı.

Denizli’de, temizlikçi kılığında geldikleri bankalar arası para transfer merkezi soyma girişimleri, güvenlikçinin direnişi nedeniyle olumsuz sonuçlanan 3 şüpheli ve onlara yardım eden 3 kişi yakalandı. Birisinin merkezde çalışan güvenlik görevlisi olduğu tespit edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.
Denizli’de, 28 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda; Hüdai Oral Caddesi üzerinde bulunan para transfer merkezine temizlikçi kılığında gelen 3 kişiden ikisi araçtan inerek merkezin önüne geldi. Bir kişi araçta beklerken diğer iki kişi merkezin kapısına gelerek güvenlik görevlisinden kapıyı açmasını istedi. Güvenlik görevlisi kapıyı açar açmaz soygunculardan biri içeri girdi diğeri kapıda gözcülük yapmaya başladı. Güvenlik görevlisini ittirerek içeri giren soyguncu, silahını çekerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren soyguncu kapıda bekleyen diğer soyguncuya seslenerek içeri gelmesini istediği an güvenlik görevlisi kendisini tutan soyguncuyu ittirerek belindeki silahı çekti. Bu durum karşısında şaşıran soyguncular hızla kaçmaya çalıştı. Kendilerini beyaz bir araç içerisinde bekleyen üçüncü soyguncu şahsın yanına kadar koşarak giden iki soyguncu geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis, görüntüleri tek tek izleyerek şahısları peşine düştü
Yaşanan bu olay sonrası kameralara da yansıyan soygun girişimini cesur güvenlik görevlisi tek başına püskürtmeyi başardı. Durum hemen emniyet güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen Cinayet ve Gasp Büro Amirliği dedektifleri kamera görüntülerini tek tek inceleyerek soygun girişimi yapan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Para transfer merkezinde ise 13 milyon TL olduğu belirtildi.

Şüphelilerden biri şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası Cinayet ve Gasp Büro Amirliği detektifleri, soyguna karışan şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti. Özel Harekat ekipleriyle birlikte operasyon düzenleyen dedektifler olaya karışan B.Y., M.A., K.S., R.T., İ.Y. ve Ç.H. olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.A.’nın para toplama merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve soygun için içeriden şüphelilere bilgi sızdırdığı, olay günü izinli olduğu ortaya çıktı. Şubeye temizlik görevlisi görünümünde giren kişinin ise M.A.’nın akrabası B.Y., diğerlerinin de arkadaşları olduğu tespit edildi.
Öte yandan, Sorgularının ardından 6 kişi adliyeye sevk edilirken, B.Y., Ç.H. ve K.S. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A., R.T. ve İ.Y. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken; R.T. isimli şahsın korona virüse yakalandığı açıklandı.

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