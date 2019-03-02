Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlik ile ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla ve kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum." dedi.

Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda partililere hitap eden Pakdemirli, kentin terör saldırılarında büyük travmalar yaşadığını, PKK’nın 1980'li yıllardan bugüne kadar ülkeyi istikrarsızlaştırmaya ve bölmeye çalıştığını söyledi.

Şırnak'ın güzel ve bereketli bir coğrafyada bulunduğunu belirten Pakdemirli, bölgeyi güzelleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Pakdemirli, terör örgütünün saldırılarıyla bölgenin gelişmesine engel olduğunu dile getirerek, "Son yıllarda devletin kararlığı sayesinde örgütün varlığını minimize ettik. Güvenlikle ilgili problemlerimiz kalmadı. Bu bölgenin tarımla, hayvancılıkla ve kültürel değerleriyle çok iyi bir yere geleceğine inanıyorum. Terör örgütünün Türk-Kürt kardeşliğinin arasına girmesine kesinlikle müsaade etmememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.