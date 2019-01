Güvenoyu alan May, Avrupa Birliği ile yeniden müzakere edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, 306’ya karşı olarak 325 güvenoyu alarak Brexit sürecinde göreve devam edeceğini gösterdi. May, yeni bir Brexit Anlaşması hazırlanması için Avrupa Birliği ile masaya oturacağını açıkladı.

İngiltere Parlamentosunda geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Brexit oylamasından hüsranla ayrılan İngiltere Başbakanı Theresa May için akşam saatlerinde güven oylaması gerçekleştirildi. Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın farklı şekilde reddedilmesinin ardından İşçi Partisi’nin talebi ile Parlamento’da güven oylaması gündeme gelmişti. Başbakan May 306’ya karşı olarak 325 güvenoyu alarak, Brexit sürecinde göreve devam edeceğini gösterdi. Oylamanın ardından bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği soru işaretleri oluşmaya başladı. Oylama öncesi konuşma gerçekleştiren Başbakan Theresa May, “Güvenoyu aldığım takdirde, Parlamentoya alternatif ve yenilenmiş bir planla geleceğim” açıklamasını yaparak önümüzdeki hafta yeni bir plan sunacağını belirtmişti.