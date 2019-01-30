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Güvenoyu alan May, Avrupa Birliği ile yeniden müzakere edecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:27 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Theresa May, 306’ya karşı olarak 325 güvenoyu alarak Brexit sürecinde göreve devam edeceğini gösterdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 306’ya karşı olarak 325 güvenoyu alarak Brexit sürecinde göreve devam edeceğini gösterdi. May, yeni bir Brexit Anlaşması hazırlanması için Avrupa Birliği ile masaya oturacağını açıkladı.
İngiltere Parlamentosunda geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Brexit oylamasından hüsranla ayrılan İngiltere Başbakanı Theresa May için akşam saatlerinde güven oylaması gerçekleştirildi. Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit Anlaşması’nın farklı şekilde reddedilmesinin ardından İşçi Partisi’nin talebi ile Parlamento’da güven oylaması gündeme gelmişti. Başbakan May 306’ya karşı olarak 325 güvenoyu alarak, Brexit sürecinde göreve devam edeceğini gösterdi. Oylamanın ardından bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceği soru işaretleri oluşmaya başladı. Oylama öncesi konuşma gerçekleştiren Başbakan Theresa May, “Güvenoyu aldığım takdirde, Parlamentoya alternatif ve yenilenmiş bir planla geleceğim” açıklamasını yaparak önümüzdeki hafta yeni bir plan sunacağını belirtmişti.

Başbakan Avrupa Birliğiyle tekrar masaya oturacak
Reddedilen anlaşmayı yenilemek için Başbakan Theresa May, Brüksel’in kapısını tekrar çalacak veya reddedilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak yapmış olduğu B Planını önümüzdeki hafta Parlamentoya sunacak. Yapılacak olan 2’nci görüşme de Brüksel ile anlaşma sağlanamazsa, İngiltere, Avrupa Birliği’nden anlaşma sağlamadan çıkmış olacak. Fakat böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi durumunda her iki taraf içinde maddi külfetler ortaya çıkartacak. Başbakan May’in önünde başka iki seçenek daha var. Başbakan Theresa May, diğer parti üyeleriyle bir araya gelerek yapılacak olan yeni anlaşmanın şartların detaylarını konuşmak için çalışmalar başlatacak. Yapılan ikili görüşmelerin sonunda Avrupa Birliği ile anlaşma sağlanması için tekrardan masaya oturulacak.

Başkent barışçıl eylemlere sahne oldu
Güven oylamasının başlamasıyla Parlamento önünde de hareketli dakikalar yaşandı. Başbakan May’i desteklemeye gelen yaklaşık 15 kişilik grup ve Brexit karşıtı 20 kişilik grup, karşılıklı olarak slogan attı. Parlamento önünde herhangi bir olay yaşanmazken grup üyeleri oylamanın ardından ayrıldı.

Merak edilen tartışma: Göçmen politikası
Başbakan May yaptığı konuşmalarda, hükümetin güvenlik konusunda çalışmalar yapacağını belirtmişti. May, bugünkü oylama sonrası bu hatırlatmayı tekrar yaparak, “Benim hükümetim güvenliğimizi garanti altına almak için çalışmaları hızlandıracak” açıklamasını yaptı.
Bu açıklamalarla birlikte İngiltere’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan göçmen konusunda, ne gibi bir adım atacağı merak konusu olurken, İngiltere sınırların içerisinde yaşayan Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize türüyle alakalı ne gibi bir düzenleme getirileceği merak konusu olacak.

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