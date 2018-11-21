HABER

Güvenpark saldırısı davasında karar çıktı (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Güvenpark saldırısı davasında karar çıktı (2) - Yeniden Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili görülen davada karar açıklandı.

Güvenpark saldırısı davasında karar çıktı (2) - Yeniden

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. 36 kişinin ölümüne, 344 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısının bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise 3 ile 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis verildi. Firari durumdaki örgüt yöneticisi sanıkların dosyası ayrıldı.

Ankara'da, 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava karara bağladı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın son celsesinde sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan'a 36 kişiyi öldürme suçundan 36 kez, devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından da bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aralarında çocukların da olduğu 342 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a 'izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek' suçundan da 16 yıl hapis ve 10 bin gün karşılığı 200 bin lira adli para cezası da verildi.

2’SİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek' suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezası aldı. Sanıklardan Velat Cin, Halil İbrahim Demir, Semih Yürek, Suphi Akbaş, Neval Basut, Uğur Ayçil ise 'silahlı terör örgütü üyeliği, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 7 sanığın beraatına hükmetti.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYASI AYRILDI
Dava sürecinde öldüğü anlaşılan 3 sanığın dosyasının düşürülmesine hükmeden mahkeme, aralarında PKK/KCK terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık, Zübeyr Aydar, Murat Karayılan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Salih Müslüm’ün de bulunduğu 36 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

PARTNER'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum''İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'
Marmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battıMarmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battı
Aysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çektiAysel öğretmen, 'Benim Adım Öğretmen' şarkısına klip çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin Antalya adayı Menderes Türel!

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Fazıl Say'a yorum yazan Hakan Hatipoğlu sosyal medyanın diline düştü

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

Aldatan kocasını öldürdü, cezaevine böyle girdi

İlginizi Çekebilir

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

Meteoroloji'den Marmara için fırtına uyarısı! Saat verdiler

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

MHP'de deprem! Peş peşe şok istifalar

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Görevden alınan başkan öyle bir şey yaptı ki! Herkes şok oldu

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Kütahya'da öğretmen cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

Jandarma hepsini drone ile avlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.