Güvenpark saldırısı davasında karar çıktı (Arşiv)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Güvenpark'ta 36 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. 36 kişinin ölümüne, 344 kişinin de yaralanmasına yol açan terör saldırısının bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan, 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise 3 ile 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis verildi. Firari durumdaki örgüt yöneticisi sanıkların dosyası ayrıldı.

Ankara'da, 13 Mart 2016'da Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü otomobille düzenlenen saldırıya ilişkin 8'i tutuklu 55 sanığın yargılandığı dava karara bağladı. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın son celsesinde sanıklara son sözleri soruldu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Mehmet Veysi Dolaşan'a 36 kişiyi öldürme suçundan 36 kez, devletin birliği, ülke bütünlüğünü bozma suçlarından da bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aralarında çocukların da olduğu 342 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezası alan Dolaşan'a 'izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek' suçundan da 16 yıl hapis ve 10 bin gün karşılığı 200 bin lira adli para cezası da verildi.