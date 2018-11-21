Güvenpark Saldırısı Davası’nda Karar Verildi

Başkentte 13 Mart 2016’da Güvenpark’taki sivilleri bombalı araçla hedef alan terör saldırısı davasında, Mehmet Veysi Dolaşan’a 36 can kaybı nedeniyle 36 kez ve patlayıcı maddeyi temin ettikleri için Azamettin Karakoç ile Sebahattin Karakoç’a da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Güvenpark Saldırısı Davası’nda karar aldı ve bombalı araç saldırısında rol oynayan üç sanık için müebbet hapis cezası verdi. Ancak savcılık mütalaasında cezalandırılması talep edilen 7 sanık hakkında ise beraat kararı verilmesi dikkat çekti. Karara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bilgilendirme yapıldı.

Ankara’da 36 can kaybına neden olan Güvenpark Saldırısı’nı terör örgütü PKK bağlantılı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı grup üstlenmişti. Güvenpark’ta otobüs duraklarında sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıda 34 HGH 44 plakalı araç, Şanlıurfa

