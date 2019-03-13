Güvenpark Saldırısı’nda Ölenler Kırmızı Karanfillerle Anıldı

Ankara’da Kızılay Meydanı’ndaki Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da yaşanan terör saldırısında hayata veda eden 36 kişi yakınlarınca kırmızı karanfillerle anıldı ancak söz konusu alanda ölenler anısına günümüze kadar herhangi bir anıtsal düzenleme yapılmamış olması tepkileri de beraberinde getirdi. Saldırıyı PKK’ya bağlı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti. Güvenpark Saldırısı’nın 3’ncü yıldönümü olması dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ise, ne Ankara protokolü temsilcileri ne iktidar veya muhalefet cephesinden milletvekilli katılımı vardı. Üç yıl önce evlerine gitmek üzere otobüs duraklarında bekledikleri sırada hayatlarını kaybetmiş 36 kişi, aileleri ve sevenlerince anıldı. Aileler, Güvenpark’ın önünde bombalı araç saldırısı yaşanan noktaya kırmızı karanfiller bırakarak yitirdikleri canları unutmadıkları mesajını paylaştı. Aileler adına sözcülük görevini yürüten ve saldırıda 20 yaşındaki yeğeni Elvin Buğra Arslan’ı kaybeden Emekli Albay Faruk Dinç, kısa bir basın açıklaması yaptı. Dinç, üç yıl önce akşam üzeri Ankara’da güzel bir Pazar gününün cehenneme çevrildiği için burada toplandıklarını ve o patlamada 36 canı kaybettiklerini dile getirdi. Sonrasında Kızılay’da hiçbir şey olmamış gibi hayat devam ederken kendilerinin anlık sevinçleri olsa da hep o günü yaşadıklarını belirten Dinç, bu saldırıya neden olanların bir kısmının ne yargılandığını ne de yakalandıklarını kaydederek, “Biz bu hayatta en azından buna neden olan insanların cezalandırılmalarını görmek istiyoruz” dedi. Yüreklerinde halen bir yangın olduğunu söyleyen Dinç, her 13 Mart’ta yakınlarını kaybetmiş insanlar olarak, büyük bir aile olarak burada olacaklarını kaydetti ancak pek çok insan tarafından maalesef bunun pek önemsenmediğini söyledi.

Basın açıklaması ardından ölenler anısına gökyüzüne beyaz balonlar uçuruldu. Bu sırada Dinç, basın mensuplarına gökyüzünü göstererek, “Nereye gittiğini görüyorsunuz değil mi? Onlar orada, ama buna neden olanlar asla gidemeyecekler” diye konuştu. Kızını kaybetmiş anne Ankaralılar’a da isyan etti VOA Türkçe’ye hissettiklerini anlatan Gülten Akkaya da, kızı Elif Gizem Akkaya’nın evine gelmek üzere otobüs beklediği sırada katledildiğini ve o günkü saldırıda 36 can kaybının yanı sıra yüzlerce yaralı olduğunu hatırlattı. Akkaya, ilk günkü gibi tepkisi ve acısı taze olarak konuştuğunu vurgulayarak, “Kızılay’ın göbeğinde koca bir katliam yaşandı ve insanlar bize sadece siz şehit annesisiniz diye teselli ettiler. Ama burada koca bir zülüm yaşandı artık insanlar bunu görmek zorundalar. Şehitlik mertebesi Allah katındadır. Artık siz bizi şehit annesiniz diye avutmayı bıraksınlar. Artık bu dünyada bize yaşatılan zulmü görsünler. Ne zaman duyacaklar sesimizi?” dedi. Bu sırada anma töreninden habersiz oldukları gözlemlenen Ankaralılar’a da tepkisini dile getiren anne Gülten Akkaya, çevredekilere sesini yükselterek, anma töreninde yalnız bırakılmış olmalarına isyan etti. Akkaya, “Ne zaman bizim acımızı yüreğinizde hissedeceksiniz? Ne zaman gerçek insan olacaksınız? Ne zaman Türk halkının göbeğinde yaşanan bu acıya sessiz kalmayacaksınız? Bugün burada beklerdim ki bizim çocuklarımızın resimleri asılsın. Bugün burada Türk halkı arkamızda olsun. Bugün burada bu çocuklar katledilirken onlar bizim de çocuklarımız diye hep beraber haykıralım isterdim. Ama ne yazık ki hepimiz uykudayız. Bir gün uyandığınızda siz de bu acıyı yaşayacaksınız. Ben bundan korkuyorum. Hiçbir şey benim evladımı geri getirmeyecek. Herkes bunu bilsin. Ama siz bizim acımızı ne zaman yüreğinizde hissedeceksiniz, ne zaman bizimle ağlamayı öğreneceksiniz. O zaman Türk milleti ayağa kalkacak. Yeter artık yaşadığımız acılar, yeter artık duyarsızlığınız. Uyanın artık yeter artık. Bize terör mağduru diyenler, bugün burada olmayan TBMM üyeleri neredesiniz? Siz kime hizmet ediyorsunuz. Ben üç yıldır her gün ağlıyorum. O terör odakları bizi bölemeyecekler. Lanet olsun bu teröre” diye konuştu.