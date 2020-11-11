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  4. Güvenpark’taki bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci davada karar açıklandı

Güvenpark’taki bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci davada karar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 18:53 | Son Güncelleme

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci davada karar açıklandı.

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016’da PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci davada karar açıklandı. Mahkeme, sanık Suphi Akbaş’ın 37 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 bin 276 yıl hapsine, diğer sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin’in ise 15’er yıl hapsine karar verdi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya sanıklar Suphi Akbaş ve Ferit Ak, tutuklu bulundukları cezaevinden SEBGİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Salih Şahin duruşmaya katılmazken sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını öne süren Akbaş ve Ak, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından hükmünü açıkladı. Mahkeme, sanık Akbaş’ın "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan bir, terör saldırısında hayatını kaybeden 36 vatandaşa yönelik "kasten öldürmek" suçundan ise 36 kez olmak üzere toplam 37 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesine karar verdi. Mahkeme, sanık Akbaş’a ayrıca saldırıda yaralanan 342 vatandaşa yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl, "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" suçundan da 16 yıl hapis cezası verdi.

Diğer sanıklar Ferit Ak ve Salih Şahin ise "üye olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan 15’er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanıklar Akbaş ve Ak’ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, tutuksuz yargılanan Şahin hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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