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Güvercin beslediği terastan düşen adam öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 21:49 | Son Güncelleme

MALATYA'da, beslediği güvercinlerle ilgilenirken 3 katlı apartmanın teras katından düşen M.M.K.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, beslediği güvercinlerle ilgilenirken 3 katlı apartmanın teras katından düşen M.M.K. (33), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadığı 3 katlı binanın terasında güvercin besleyen M.M.K. kuşlarla ilgilenirken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.M.K.'nın öldüğünü belirledi. Polis olay yerinde yaptığı incelemenin ardından M.M.K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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