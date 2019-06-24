Güvercin elektrik teline takılınca 20 dönüm buğday tarlası kül oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir güvercinin elektrik telleriyle temasından çıkan kıvılcım buğday tarlasını kül etti.

Olay ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Beyçeri Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, buğday tarlalarının arasından geçen yüksek gerilim hattının tellerine konan güvercinin tellerle teması sonucu oluşan kıvılcım H.Ç ve M.Ç’ye ait buğday tarlasına sıçradı, kısa sürede rüzgârın etkisiyle yangın genişledi.

Tarla sahipleri ve köylüler kendi imkanları ve 10 traktör yardımıyla söndürme çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren sündürme çalışması sonucu, yangın söndürülürken, H.Ç ve M.Ç’ye ait yaklaşık 20 dönüm ekili buğday tarlası kül oldu.

Yangının tellere konan güvercin tellere temasından dolayı çıktığı öğrenildi.