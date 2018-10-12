Güvercin kavgasında ölen çocuğun cenazesi Suriye’ye gönderildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde güvercin alışverişi nedeniyle dün çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdurrahim Mustafa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye’ye gönderildi.
Suriyelilerin barındığı Harran konteyner kent konaklama tesislerinde dün akşam saatlerinde iddialara göre güvercin alışverişi yüzünden kavga çıkmış Suriyeli Said H. (25), bıçakla Abdurrahim Mustafa'yı yaraladı. Kanlar içersinde kalan Suriyeli çocuk kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin zanlısı Said H., konakladığı tesiste yakalanarak gözaltına alınırken, ölen Abdurrahim Mustafa’nın cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Burada otopsisi tamamlanan Suriyeli çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Abdurrahim Mustafa cenazesi, Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Suriye’ye gönderilmek üzere Hatay’ın Cilvegöz Sınır Kapısı'na gönderildi. Cinayet zanlısı Said H.'nin ise ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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