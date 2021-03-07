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Güvercin sevdası hayatına mal oldu

07.03.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Güvercin sevdası hayatına mal oldu

Osmaniye merkez Cevdetiye beldesinde, evlerinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’ye bağlı Cevdetiye beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Fırat Mingan, evde beslediği güvercinleri uçurmak için evin çatısına çıktı.

Osmaniye merkez Cevdetiye beldesinde, evlerinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye’ye bağlı Cevdetiye beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Fırat Mingan, evde beslediği güvercinleri uçurmak için evin çatısına çıktı. Güvercinleri besleyip uçuran Fırat Mingan iddiaya göre çatıdan dengesini kaybederek yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fırat Mingan’ı ambulansla Osmaniye’de hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mingan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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