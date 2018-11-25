Güvercin tutkunları bu pazarda buluşuyor

Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu kentte, haftanın belirli günlerinde ise "kuşçu kahvehaneleri" veya "kuş evleri"nde cins kuşlar için ihale düzenleniyor. Genellikle akşam saatlerinde toplanan güvercin meraklıları, burada hem güvercinlerini satıyor hem de kuşlar hakkında bilgi ediniyor.

Kuş meraklılarının sabah erken saatlerinde yolunu tuttuğu pazarda, kuş türleri için yem ve ilaç da satılıyor. Zaman zaman kuşlar için kıyasıya pazarlığın yapıldığı mekanda, yediden yetmişe birçok kişi beğendiği güvercini alabilmek için uğraşıyor. Pazarda kuşlar ve meraklıları renkli görüntüler oluşturuyor.

Küçük yaşlardan itibaren bu işe merakı olduğunu ifade eden Çetin, ''Yıllardır buradayım. Evimde de 30 civarında çeşitli cinslerde güvercin besliyorum. Pazarı, çocukluğumdan beri bilirim. Güvercin alıp, satmak isteyenler buraya kuşlarını getirir. Burada 20 liraya da 300 liraya da güvercin bulmak mümkün. Şanlıurfa'da güvercin beslenen ve satışının yapıldığı yerlerde ise 100 bin liraya kadar kuş bulmak mümkün." dedi.

Yılmaz Akdemir ise güvercin beslemenin bir tutku olduğunu dile getirerek, gelişen teknolojiye rağmen kentte insanların bu meraktan vazgeçemediğini anlattı.

Pazar günleri saat 6.30'da pazarın açıldığını aktaran Akdemir, "Yaz kış fark etmez, biz sürekli buradayız ve her pazar yoğunluk oluyor. Küçük çocuklar da yaşlı adamları da burada görmek mümkün. Çünkü bu işin yaşı yok. Bu işten keyif alıyoruz." şeklinde konuştu.

