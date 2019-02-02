Güvercin uçurmak isterken elektrik çarptı, 45 gün komada kaldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boş arazide beslediği güvercinleri uçururken elektriğe kapılan 22 yaşındaki genç, 45 günlük yaşam savaşının ardından hayata bağlandı. Kaza sonrası belden aşağısı kısmı felç geçiren genç, çalışamadığı için yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle yardım bekliyor.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi‘nde 28 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda yaşadığı mahallede bulunan bir boş arazide bir süre beslediği güvercinleri uçuran 22 yaşındaki Sabri Akdemir, bir süre oyalandıktan sonra arazide bulunan elektrik direğine dokundu. Dokunduğu direkteki kaçak sebebi ile elektriğe kapılan Akdemir, ağır yaralandı. Bir süre sonra boş araziye gelen Akdemir’in amcası Mehmet Akdemir’i baygın halde buldu. Yeğenin vücudunda yanıklarını gören Mehmet Akdemir, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sabri Akdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı.

45 gün yoğun bakımda hayat savaşı verdi

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Akdemir, 45 gün kaldığı yoğum bakımda hayat savaşı verdi. 45 gün boyunca yapılan tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Akdemir, 1 ay önce tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Eşi Melike Aslı Akdemir ve 4 aylık bebeği Uğur ile birlikte babasının Körfez ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan evinde yaşayan Akdemir, kolunda ve ayağındaki damarlarda oluşan hasarlar nedeni ile kısmi felçli halde yaşıyor. Evinin oturma odasında bulunan koltukta eşinin ilgilendiği Akdemir, çalışmaması sebebi ile büyük maddi sorunlar yaşıyor. Hasta yatağının olmaması sebebi ile vücudunda büyük ağrılar oluştuğunu söyleyen Akdemir, bir yandan da 9 kişinin olduğu evdeki ailenin yaşadığı maddi sorunlarla boğuşuyor.