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Güvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, evlerinin önünde güvercin uçurmak istediği sırada beton elektrik akımına kapılan Sabri Akdemir (22), bir eli ve bir bacağını kullanamıyor.

Güvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum oldu

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, evlerinin önünde güvercin uçurmak istediği sırada beton elektrik akımına kapılan Sabri Akdemir (22), bir eli ve bir bacağını kullanamıyor.
Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Sabri Akdemir, 29 Kasım 2018 günü evlerinin önünde güvercin uçurmak istediği sırada beton elektrik direğine dokundu. Bu sırada elektrik akımına kapılan genç, bayılarak yere düştü. Akdemir olayı farkeden amcası tarafından hastaneye kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 45 gün yoğun bakımda kalan Sabri Akdemir, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından taburcu edildi. Akdemir'in sağ eli ve sağ bacağı işlevini kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yanıklar oluştu. Eşi Aslı Akdemir, 4 aylık oğlu Uğur, annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte aynı evde yaşayan aile, genç yaşta yatağa mahkum olan Sabri Akdemir'in tedavisine destek oluyor.
'TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORUZ'
Elektrik akımına kapıldığı anı anlatan Sabri Akdemir, "Ben orada güvercin uçuruyordum. Akşam saatiydi. Amcamla birlikte güvercin mezatına gidecektik. Onun gelmesini bekliyordum. Kümesimi kilitleyip, amcamı beklemeye başladım. O sırada yağmur yağıyordu. Elimi direğe yasladım. Sonra kendimi yerde buldum. 45 gün yoğun bakımda kaldım, 9 gün de serviste kaldım. Ben şu anda sağ kolumu hissetmiyorum. Kolum bazen ağrıyor, bazen titriyor. Sağ elim de hissiz. Kolumu keseceklerdi ama vücudumun görüntüsü bozulmasın diye yerinde bıraktılar. Ayağımın da sinirleri tamamen kopmuş. Her sabah hastaneye kontrole gidip geliyoruz. Ama tedavi masraflarını karşılayamıyoruz" dedi.
'AMCAM HAYATIMI KURTARDI'
Amcasının hayatını kurtardığını söyleyen Akdemir, "Ben çarpılmada önce amcamı aramıştım. Amcam dediğim yere geldiğinde beni görmüş. O beni alıp hastaneye götürmüş. Annemlerin haberi yoktu zaten. Ben yoğun bakımdayken annemler beni kameradan izlemişler. Zaten hastanede ilk 3 gün beni cihaza bağlı olarak yaşatmışlar. Annemlere 'Durumu kritik' demişler. 3 gün sonra cihazdan çıkarıp normal yoğun bakıma almışlar. Sonra orada da tedavi tamamlanınca normal odaya aldılar. 9 gün sonra da taburcu oldum" dedi.
'ELİMİ TEKRAR KULLANMAK İSTİYORUM'
Kendisini tamamen iyileştirecek tedavi yönteminin Kocaeli'deki hastanelerde olmadığını söyleyen Sabri Akdemir, "Ben elimi tekrar kullanabilmek istiyorum. Bunun tedavisi var, ama burada yok. İyi bir doktor bulmamız gerekiyormuş. Onun için de bizim durumumuz yok. Benim elim tamamen bitmişti. Kemiklerimden birinin rengi siyaha dönmüş. Yara kapanmadığı için ve dikemedikleri için elimi karnıma bağladılar. Şimdi elimdeki etin gelişmesini bekliyoruz. Doktor elimin gelişmesinden sonra oradaki çukura da yama yapacağını söyledi. Bu aşamadan sonra iyi bir doktora gideceğiz" şeklinde konuştu.
Akıma kapılmadan önce günlük işlerde çalıştığını söyleyen Akdemir, "Ben inşaatlarda çalışıyordum. Sanayide hurdacının yanında çalışıyordum. Boş durmuyordum. Kendime güvercin alıp satıyordum. Ama olmadı. En son elektrik çarptı. Şu anda evde sadece babam çalışıyor. Bize babam bakıyor. O da günlük işlerde, tek tük işe gidip geliyor" dedi.
Öte yandan, elektrik akımına kapılarak yatağa mahkum olan Sabri Akdemir'in amcası Yaşar Mehmet Akdemir'in de yaklaşık 10 yıl önce Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir evin elektrik tesisatının bakımını yaptığı sırada elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Güvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum olduGüvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum olduGüvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum olduGüvercin uçururken elektrik akımına kapıldı, yatağa mahkum oldu

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