HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Güvercin uçururken silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

24.01.2021 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kişi güvercinlerini uçurduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Adana’da bir kişi güvercinlerini uçurduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olayın gerçekleştiği sokakta vatandaşların sokağa çıkma yasağını hiçe sayarak merakla polislerin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Hüseyin K. (40) güvercinlerini uçurduğu sırada kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabancalı saldırıya uğradı. Yaklaşık 5 el ateş açan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Sırtından aldığı mermi darbeleriyle ağır yaralanan Hüseyin K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Hüseyin K.’yı özel bir hastaneye kaldırdı. Hüseyin K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sokağa çıkma yasağı hiçe sayıp polisleri izlediler
Olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Polisler çalışma yaptığı sırada, çevredeki onlarca vatandaş sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp olay yerini merakla izledi.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili olduProf. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu
Nasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yoluNasıl psikolog olunur? Klinik, uzman psikolog olma yolu
1/

En Çok Okunan Haberler

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Volkswagen büyük yara aldı! Karı yüzde 50 düştü

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Esnafları ilgilendiren kritik görüşme!

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan'dan talimat

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

Fahrettin Altun'dan İngilizce 'HDP' paylaşımı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

24 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camiye yapılan saldırıyı kınadı

Son dakika! PKK'da çözülme devam ediyor: 5 terörist teslim oldu

PKK'ya darbe! Teslim oldular

Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Prof. Dr. Yetim: Ozon tedavisi Covid-19’da etkili oldu

Mesleğini bıraktı tespih üretmeye başladı: Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Tanesi 70 bin TL'den satıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.