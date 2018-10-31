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Güvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Mevlüt Kulata, iki katlı binanın çatı saçağında iple asılı kalan güvercini hayatını tehlikeye atarak kurtardı.

Güvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde yaşayan Mevlüt Kulata, iki katlı binanın çatı saçağında iple asılı kalan güvercini hayatını tehlikeye atarak kurtardı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Hasan Çelebi mahallesinde iki katlı binanın çatı saçağına asılı kalan güvercini fark eden mahalle sakini Mevlüt Kulata, karşı binanın çatısına çıktı. Kulata, saçağa eğilip, düşme pahasına güvercini ipten kurtardı. Hayatını tehlikeye atarak güvercini kurtaran Kulata’yı çevredekiler şaşkınlıkla izleyerek cep telefonuyla görüntüledi.

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Güvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attıGüvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attıGüvercini kurtarmak için hayatını tehlikeye attı

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