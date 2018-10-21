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Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da kuşsever Erkan Türkoğlu, 'Kral' adını verdiği Kürenk ırkı güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti.

Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da kuşsever Erkan Türkoğlu, 'Kral' adını verdiği Kürenk ırkı güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti. Türkoğlu, 'Kral'a 100 bin lira istiyor.
Kuşsever Mehmet Kara, Erkan Türkoğlu'nun beslediği 2.5 yaşındaki 'Kral' adını verdiği Kürenk ırkı güvercine karşılık 40 bin lira değerindeki otomobilini vermek istedi. Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı'nın aracılık etmesiyle Erkan Türkoğlu, güvercini otomobil karşılığında Mehmet Kara'ya sattı. Ancak eve döndüğünde hayvan sevgisi ağır basan Türkoğlu, otomobili iade ederek güvercinini yeniden aldı. 'Kral'a 100 bin lira değer biçen Türkoğlu, "İnsanların çeşitli hobileri var, bizim hobimiz de bu. Adıyaman genelinde 100'e yakın arkadaşız. İlkokuldan beri besliyoruz, biz kuşları. Bu bizim evladımız gibi. Adıyaman'da doğdu, dışarı illerden çok çeşitli arkadaşlar geldi. Büyük paralar veren oldu, teklif eden oldu biz vermedik. Geçen bir arkadaş talip olmuş, onun bir arabası var, anahtarı verdi. Ancak sevgim ağır bastı, gidip geri aldım. Tabi ben 100 bin değerinde görüyorum ama belki 100 bin liraya da vermem. Bu bir sevgi, çocuğumuz gibi bir şey. Alıp satmak hoşumuza gitmiyor" dedi.
Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı ise 'Kral'ın satılması için aracılık ettiğini anlatarak, "Geçenlerde aracılık ettim. Ancak kuşu, sahibi Erkan Türkoğlu'na yeniden teslim ettik. O arada bizlere de kendini sevdirmek için keçi sözü verdi" diye konuştu.
'Kral'a karşılık otomobilini vermek isteyen Mehmet Kara da "Güvercinlere 6- 7 aydır merak sardım. Erkan kardeşimin kuşuna talip olduk, arabayı teklif ettim. Ancak olmadı. Güle güle beslesin, verirse yine almayı düşünüyorum" diye konuştu.

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Güvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyorGüvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyorGüvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyorGüvercinine karşılık otomobil teklifini reddetti, 100 bin lira istiyor

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