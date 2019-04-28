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Güvercinler birinci olmak için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sakarya 3. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde görücüye çıkarak çeşitli kategorilerde aldıkları puanlarla dereceye giren güvercinlerin sahiplerine plaket ve kuş yemi verildi

Sakarya'da 3. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde birbirinden güzel güvercinler birinci olmak için yarıştı.

Arifiye ilçesinde düzenlenen festivalde görücüye çıkan güvercinler, sertifikalı hakemler tarafından titizlikle incelendi.

Güvercinler, duruşları, gözleri, gagaları, paçaları gibi birçok özelliğiyle ayrı ayrı puan aldı.

Festivalde, katılımcıları tarafından ilgiyle takip edilen yarışma sonunda ilk üçe giren güvercin sahiplerine plaket ve kuş yemi verildi.

- "Güvercinseverler festivalde buluştu"

Tepeli Kostüm Güvercinleri Derneği ve Festival Tertip Komitesi Başkanı Metin Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen güvercinseverlerin festivalde buluştuğunu söyledi.

Festivalde kuşların yarıştığını aktaran Yılmazer, "Masa salımı alanında da kuşlarımızı sergiliyoruz, onları canlı yayınlarla güvercin sevdalısı arkadaşlarımıza izletiyoruz. Piknik havası içerisinde festival coşkusuyla toplandık." diye konuştu.

Federasyon kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Yılmazer, "Çok az kaldı. Belki bir sonraki sene 4'üncüsünü yaptığımızda bunu federasyon çatısı altında yapacağız. Hızla talep gören bir buluşma yeri haline geldi. Sakarya'yı tüm Türkiye'deki dostlarımıza tanıtmış oluyoruz. Gördüğümüz ilgiden çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

- "10 liraya da 100 milyara da kuş var"

İstanbul'dan gelen güvercin yetiştiricisi Nuh Alboya da bu işin sevgi işi olduğunu dile getirerek, insanların Türkiye'nin dört bir tarafından güvercin için buraya geldiğini anlattı.

Yüzlerce çeşit kuşun festivalde bir araya geldiğini aktaran Alboya, "Hepsinin ırkı, rengi, isimleri farklı. Fiyatları özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. 10 liraya da 100 milyara da var, araba gibi düşünün. Satış yaptığım güvercinlerin fiyatları 15-25 bin arasında değişiyor. Ortalama fiyatları bu şekilde. Az oldukça biraz daha kıymetli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar'dan gelen Osman Cengiz ise festival sayesinde çok sayıda kuşu bir arada gördüklerini söyledi.

Güvercin beslemenin tutku olduğunu dile getiren Cengiz, "40 yıldır besliyorum. Çok çeşit kuş var. Macaristan'dan kuşlar gelmiş. O kuşları alıp değişik ırkta kuşlar yetiştiriyorlar." dedi.

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