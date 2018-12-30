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Güvercinler "en güzel" seçilmek için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

Güvercinler "en güzel" seçilmek için yarıştı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Güvercin Federasyonu'nca düzenlenen 6. Marmara Güvercin Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde İstanbul ve Bursa'daki güvercin sevenler derneklerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 70'e yakın ilden çeşitli ırklardan güvercin, "en güzel" seçilmek için yarıştı.

Yarışmada 580 güvercin, 42 kişilik hakem heyeti tarafından "kostüm çift tepe", "kostüm ön tepe", "arka tepe", "jumbo" ve "kabak" kategorilerinde değerlendirmeye alındı.

Hakem heyeti değerlendirmesi sonucu dereceye giren güvercinlerin yetiştiricilerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Kurulan stantlarda satış da yapılan etkinlikte, güvercinlerin 100 lira ile 50 bin lira arasında fiyattan alıcı beklediği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
güvercinsevenler izmit Kocaeli

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