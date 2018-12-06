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Güvercinleri çalındı, kulübenin yanındaki çocuğu dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep T., güvercin beslemek için boş arazide kurduğu kulübeye yaklaşan çocuklardan birini dövdü.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Recep T., güvercin beslemek için boş arazide kurduğu kulübeye yaklaşan çocuklardan birini dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili ifade için polis merkezine götürülen Recep T., "Geçen hafta güvercinlerimi çalmaya geldiler. Çocuklardan birini yakaladım. Korkutmak amacıyla dövdüm. Dövmemem gerekyordu, suçtur belki ama mağdurum. Kuşlarım çalındı" dedi. İnegöl'de geçen hafta öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Recep T., güvercin beslemek için boş arazide kurduğu kulübeye yaklaşan çocukları kovaladı. Recep T., çocuklardan birini yakalayıp dövdü. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bugün kulübenin yanında yaptığı açıklamada çocuğu dövdüğünü itiraf eden Recep T., "Geçen hafta içinde güvercinlerimi çalmaya geldiler. Çocuklardan birini yakaladım. Beni canımdan bezdirdiler. Korkutmak amacıyla dövdüm. Dövmemem gerekiyordu, suçtur belki ama mağdurum. Kuşlarım çalındı. 30 civarında kuşum çalındı. Sinirden tokat atmıştım. Çalıp götürürken görmedim ama ertesi gün çalmaya geldiklerinde pusuya yattığım için yakaladım, sonra dövdüm. 30 güvercinim vardı, şu an 1 tane kaldı. Elimdeki kesere gelince, o keser kaçan çocuğun bıraktığı keserdir" dedi. Polis, Recep T.'yi ifade için emniyete götürdü.

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