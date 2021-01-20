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Güvercinleri için kaynak yaparken zehirlenip öldü

20.01.2021 10:06 | Son Güncelleme:
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Adana’da güvercin kulübesinin kapısına kaynak yapılırken çıkan dumandan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesinde meydana geldi.

Adana’da güvercin kulübesinin kapısına kaynak yapılırken çıkan dumandan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, güvercin meraklısı Şerif Çetin (30) ile Çetin Turgut (29) Camili Mahallesi’nde bir araziye kulübe yaparak burada güvercinlerini beslemeye başladı. İki arkadaş dün de güvercinlerinin çalınmaması için demir kapıyı güçlendirme çalışması yaptı. Çetin ve Turgut kapıyı kapatıp kulübe içinde kaynak yapmaya başladı. Bir süre sonra kaynaktan çıkan dumandan etkilenen iki arkadaş kendini dışarı attı. Fenalaşan şahısları fark eden bir kişi aracıyla hastaneye götürdü. Yüreğir Devlet Hastanesinde müdahale edilen Şerif Çetin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Çetin Turgut’un ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İki arkadaşın kaynak yaparken kapı kapalı olduğu için çıkan dumandan zehirlendiği belirlendi.
Polis olay yerine gelerek kulübede inceleme başlattı. Çetin’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Turgut’un ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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