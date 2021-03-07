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Güvercinleri uçurmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

07.03.2021 20:21 | Son Güncelleme:
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Güvercinleri uçurmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Osmaniye merkez Cevdetiye beldesinde, evlerinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Osmaniye’ye bağlı Cevdetiye beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Fırat Mingan, evde beslediği güvercinleri uçurmak için evin çatısına çıktı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK ÇATIDAN DÜŞTÜ

Güvercinleri besleyip uçuran Fırat Mingan iddiaya göre çatıdan dengesini kaybederek yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fırat Mingan’ı ambulansla Osmaniye’de hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mingan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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(İHA)

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