Güvercinlerin yuva yaptığı balkonunu kullanmıyor

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, emekli Azmi Gül (66), yuva yapan güvercinleri rahatsız etmemek için bir aydır dairesinin balkonunu kullanmıyor.

Kuzey Kent mevkisinde oturan Azmi Gül, bir süre önce evinin balkonuna güvercinlerin yuva yaptığını fark etti. Bir süre sonra yumurtalardan iki yavru güvercin çıktı. Güvercinleri rahatsız etmek istemeyen Gül, bir ay boyunca balkona çıkmadı. Yavruları yem ve suyla besleyen Gül, yuvalarının temizliğini de yaptı.

Azmi Gül, güvercinlere elinden geldiğince bakmaya çalıştığını belirterek, "Bir ay önce her balkona girdiğimizde güvercin uçtuğunu gördük. Çekyatın arkasına baktığımızda iki tane güvercin yumurtası olduğunu fark ettim. Sonra yumurtadan güvercinlerin çıktı. Anneleri dışardan yiyecek getirip bunları beslemeye çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince bulgur, mısır unu ve pilav gibi şeyler vererek beslemeye çalıştık. Yaklaşık bir aydan beri buradalar. Bende onları rahatsız etmemek için balkonu kullanmıyorum" dedi.

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