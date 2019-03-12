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Güvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinin çatı katında güvercin beslerken kümes aydınlatmasında kullanılan kabloda oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Bekir Moran (65), yaşamını yitirdi.

Güvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesindeki evinin çatı katında güvercin beslerken kümes aydınlatmasında kullanılan kabloda oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Bekir Moran (65), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Girne Mahallesi 2120 Sokak'ta meydana geldi. Uzun yıllar ayakkabı tamirciliği yaptıktan sonra 5 yıl önce emekli olan evli ve 2 çocuk babası Bekir Moran, zaman geçirmek için evinin çatı katında güvercin beslemeye başladı. Çatıya çıkan Moran, güvercinleri beslediği sırada, iddiaya göre aydınlatmada kullandığı kabloda oluşan kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Moran yere yığılırken, gürültüyü duyan yakınları evin çatısına çıktı. Moran'ı hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Moran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından, Moran'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Güvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldüGüvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldüGüvercinlerini beslerken elektrik akımına kapılıp öldü

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