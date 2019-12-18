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Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Yusuf Özdemir, 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı.

Kocaeli'nin Yusuf Özdemir, 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı. Özdemir, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya Ne haber Seni nasıl yakaladım İşte adamı böyle yakalarlar dedi. Atmacanın o anlarda gözlerini büyüterek Özdemir'e baktığı görüntüler, sosyal medyada ilgi çekti. Özdemir daha sonra atmacayı saldı.
Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde, Yusuf Özdemir bir süre önce, çalıştığı yerin bahçesine güvercin kümesi kurdu. Yaklaşık 1 ay önce Özdemir'in güvercinleri, bir atmaca tarafından saldırıya uğramaya başladı. 20 güvercini, atmaca tarafından öldürülen Yusuf Özdemir, kuşlara saldıran atmacayı tuzak kurup, yakaladı. Bacağından ipe bağlanan atmacayı cep telefonuyla görüntüleyen Yusuf Özdemir, hayvana, Ne haber Seni nasıl yakaladım Güvercinlerimi mi yedin sen İşte adamı böyle yakalarlar, hadi uç da göreyim seni. Nasıl da iri iri bakıyor. Seni yaramaz seni, hadi uçabiliyorsan uç dedi. Atmacanın Özdemir'in söylediklerinin üzerine suratına bakıp, gözlerini büyütmesi ilgi çekti
Özdemir, atmacayı patronuna verip, İstanbul'a götürttü. Atmaca burada serbest bırakılırken, Özdemir'in çektiği görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Özdemir'in görüntüleri ve atmaca ile konuşması kullanıcıları eğlendirdi.
'HAYVANA ZARAR VERMEYECEK TUZAK KURDUM'
Güvercinlerine dadanan atmacanın yaklaşık 20'sini öldürdüğünü söyleyen Yusuf Özdemir, Bu atmaca, geçen seneden bu yana başımıza musallat olmuştu. Geçen sene de 6- 7 tane güvercinimizi kaptı. Bir sürü tuzak kurduk ama yakalama konusunda başarılı olamadık. Bu sene de musallat olmaya başladı 20 güvercinimi daha yedi. 28 güvercinimden 8 tane güvercinim tek kaldı. Yeniden tuzak kurduk sonunda yakalamayı başardık. Hayvana zarar vermeden misina ile tuzak kurmuştum. Yakaladıktan sonra patronuma verdim ve İstanbul civarında bir yere bırakmasını söyledim. O da aldı atmacayı İstanbul yakınlarında bir yerde doğaya bıraktı dedi.
Atmacayı yakaladıktan sonra kendisiyle sohbet ettiğini ifade eden Yusuf Özdemir şunları söyledi
Atmacayı yakalamakta çok zorlandım, beni baya zorlamıştı. Ben atmacayı yakaladıktan sonra espri olsun diye sohbet ettim. Sonuçta bu doğanın bir parçası, ona bir şey yapamayız, kızamayız. Yakaladım hayvanı ve başka yere gönderdim. İnşallah bir daha bu tarafa gelmez.

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