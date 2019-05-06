HABER

Güvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:19 | Son Güncelleme

BODRUM'da kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, Güvercinlik Mahallesi'nde kaçak bir yapının yıkımına başlandı.

Güvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, Güvercinlik Mahallesi'nde kaçak bir yapının yıkımına başlandı.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Güvercinlik Mahallesi Güvercinlik Bulvarı numara 307 adresindeki, 127 ada 13 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kaçak yapıldığı tespit edilen binanın yıkımı için harekete geçti. İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca yıkım için belediye encümeni karar aldı. Ancak encümen kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye yapılan başvuru üzerine, yıkım işlemi ertelendi. Kaçak ve izinsiz olduğu tespit edilen yapı ile ilgili davaya bakan Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, 30 Nisan 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması istemi için ret kararı verdi.
Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri gerekli tebligatları bina sahibine yaparak, bu sabah yıkım işlemine başladı. Karayolları ekiplerinin yol güvenliğini aldığı yıkım sırasında jandarma ekipleri de hazır bulundu.
Sabah saatlerinde başlayan yıkım işleminin bir bölümü tamamlandı. Yıkımın, 8 Mayıs Çarşamba günü, yol güvenliğinin alınmasının ardından devam edeceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Güvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandıGüvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandıGüvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandıGüvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali
Terk edilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlikTerk edilmiş Lübbey Mahallesi'nin turizme kazandırılması için şenlik
İBB'nin Ramazan etkinlikleri açıklandıİBB'nin Ramazan etkinlikleri açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.