Güvercinlik'te kaçak yapının yıkımına başlandı

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında, Güvercinlik Mahallesi'nde kaçak bir yapının yıkımına başlandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, Güvercinlik Mahallesi Güvercinlik Bulvarı numara 307 adresindeki, 127 ada 13 parsel sayılı taşınmazın üzerinde kaçak yapıldığı tespit edilen binanın yıkımı için harekete geçti. İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca yıkım için belediye encümeni karar aldı. Ancak encümen kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye yapılan başvuru üzerine, yıkım işlemi ertelendi. Kaçak ve izinsiz olduğu tespit edilen yapı ile ilgili davaya bakan Muğla 2'nci İdare Mahkemesi, 30 Nisan 2019 tarihinde yürütmenin durdurulması istemi için ret kararı verdi. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri gerekli tebligatları bina sahibine yaparak, bu sabah yıkım işlemine başladı. Karayolları ekiplerinin yol güvenliğini aldığı yıkım sırasında jandarma ekipleri de hazır bulundu. Sabah saatlerinde başlayan yıkım işleminin bir bölümü tamamlandı. Yıkımın, 8 Mayıs Çarşamba günü, yol güvenliğinin alınmasının ardından devam edeceği belirtildi.

